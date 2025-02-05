東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【NZ】 雇用統計（第4四半期）06:45 結果5.1% 予想5.1%前回4.8%（失業率) 【日本】 現金給与総額（12月）08:30 結果4.8% 予想3.7%前回3.9%（3.0%から修正）（前年比) 実質賃金（12月）08:30 結果0.6% 予想-0.1%前回0.5%（-0.3%から修正）（前年比） 【中国】 財新非製造業PMI（1月）10:45 結果51.0 予想52.4前回52.2