スペースXは日本時間2025年2月5日に、「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたアメリカの民間企業「Maxar Technologies（マクサー・テクノロジーズ）」の地球観測衛星「WorldView Legion 5」「WorldView Legion 6」の2機は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：ファルコン9（ WorldView Legion 5 & 6）ロ