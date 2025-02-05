フジテレビの親会社の社外取締役で構成する委員会が、コンプライアンス確保の体制など、5つの項目をまとめた要望書を会社側に提出したことがわかりました。【映像】齋藤社長の発言文化放送の齋藤社長は「経営の刷新の方法ですとか、人事の透明化ですとか、今フジテレビが課題としていることについての積極的な提案、提言というふうに考えております」と話しました。要望書は、フジテレビ親会社の社外取締役で構成する経営刷