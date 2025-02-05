日本で現役最高齢の女性映画監督である山田火砂子さんが、2025年1月13 日（月）、新宿区内の病院にて、誤嚥性肺炎・敗血症のために亡くなったことが分かりました。９２歳でした。 【写真を見る】映画監督・山田火砂子さん死去９２歳誤嚥性肺炎・敗血症のため通夜および葬儀は近親者を中心に執り行われています。なお、3月25日(火) 、ウェスレアン・ホーリネス教団 淀橋教会 にて、お別れの会を執り行う予定だということ