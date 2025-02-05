©️ABCテレビ 2月4日（火）放送の『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ）でMCのDAIGOと講師の先生がくり広げた、一世を風靡したあのガールズバンドにまつわるトークが注目を集めた。 ©️ABCテレビ テーマは「プリプリ美味しいえび！」。えびに赤唐辛子と花椒粉をきかせたピリ辛メニュー「海老のスパイシー炒め」を辻調理師専門学校の河野篤