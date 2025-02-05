JR東日本新潟支社は2月6日の在来線運転について、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の影響による大雪や除雪作業などのため運転の取り止め・運休が発生すると発表しました。（5日午前11時35分現在）◆上越線・水上駅 ～ 小出駅始発から15時頃まで上下線で運転を見合わせ※小出駅～長岡駅間で折返し運転◆磐越西線・野沢駅 ～ 津川駅一部列車に運休◆飯山線・戸狩野沢温泉駅～十日町駅始発から16時頃まで