2月5日（現地時間2月4日）、NBAの2024-25シーズン公式戦が行われ、ロサンゼルス・レイカーズは敵地でロサンゼルス・クリッパーズと対戦。レイカーズに所属する八村塁が3試合連続20得点以上を挙げる活躍を見せ、チームの3連勝に貢献した。 レイカーズはオースティン・リーブス、ドリアン・フィニー・スミス、レブロン・ジェームズ、八村塁、ジャクソン・ヘイズ