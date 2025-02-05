高千穂交易が４日ぶりに反発している。４日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２４年４～１２月）連結決算が、売上高１９６億４８００万円（前年同期比３．６％増）、営業利益１３億６２００万円（同３９．０％増）、純利益１０億７１００万円（同４．８％増）と大幅営業増益となったことが好感されている。 クラウドサービス＆サポートセグメントで、ライセンス数の積み上げや大口顧客の新規獲得が