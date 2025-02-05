東海染工が後場に急伸。１０００円台に乗せて昨年来高値を更新した。５日、２５年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正しており、材料視されたようだ。今期の売上高予想は従来の見通しから３億円増額して１４３億円（前期比８．２％増）、最終利益予想は１億７０００万円増額して３億円（同２．３倍）に引き上げた。海外染色加工事業において在庫調整局面が一巡し、受注が