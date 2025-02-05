スカパーＪＳＡＴホールディングスは大幅高でもみ合い上放れの様相。午後２時ごろ、２５年３月期連結業績予想について売上高を１２３３億円から１２４０億円（前期比１．７％増）へ、営業利益を２５８億円から２８０億円（同５．５％増）へ上方修正すると発表。配当予想も２２円から２７円（前期２１円）に増額しており、これを好感した買いが入っている。 メディア事業が計画を上回って進捗しているため。事業