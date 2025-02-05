ヴィッセル神戸は5日、DF松田陸の完全移籍加入を発表した。松田は昨季、C大阪からG大阪に完全移籍で加入し、J1リーグ13試合に出場。1月6日にG大阪から、2024シーズン限りでの契約満了が発表されていた。松田はクラブを通じ、「この度、ヴィッセル神戸に加入することになりました松田陸です。ヴィッセル神戸の一員として戦えることを光栄に思います。J1リーグ3連覇、国内三冠、ACL優勝、全て達成できるように全力で戦います。