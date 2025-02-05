＜マヂベスト１＞人気店の「今食べて欲しいオススメの品」を実際に試食し、マヂでおいしいオリジナルベスト１を決定！ 【出演者】マヂカルラブリー松下由樹mako【今回訪れた場所】ジョイフル鶴ヶ島一本松店営業時間／8:00〜26:00 【今回ご紹介した商品】 ・大分名物ニラ豚定食 ９２２円・釜揚げしらす丼 ９２２円・特製かしわうどん ６５８円・４種雑穀とごろごろチキンのトマトス