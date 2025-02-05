お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが5日、都内で行われた『“タックスナップ”お先に確定申告PRイベント』に出席。元カノ・リチへの未練をこぼした。【写真】プロポーズに失敗…163万の指輪を持参したクロちゃんクロちゃんは、1月22日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）で、リチに一世一代のプロポーズをしたものの、あえなく失敗したことで話題となった。この日も、163万4600円