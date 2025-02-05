【ソウル聯合ニュース】韓国輸入自動車協会（ＫＡＩＤＡ）は５日、１月の輸入乗用車の新車登録台数は前年同月比１６．４％増の１万５２２９台だったと発表した。旧正月（今年は１月２９日）の連休により営業日数が減少したにもかかわらず、供給不足解消などにより昨年１２月分が１月に持ち越されたことなどが後押しした。ブランド別の登録台数はＢＭＷが５９６０台で最も多かった。メルセデス・ベンツ（３７９０台）、レクサス（