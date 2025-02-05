俳優のジェシー・アイゼンバーグ氏/Joel Saget/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）映画「ソーシャル・ネットワーク」でフェイスブック（現メタ）のマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（ＣＥＯ）を演じた俳優のジェシー・アイゼンバーグ氏が４日、ザッカーバーグ氏と自分を結び付けてほしくないと思う心境を語った。英公共放送ＢＢＣのインタビューの中でアイゼンバーグ氏は、「私が（ザッカーバーグ氏の）人生の軌跡を追っていないのは