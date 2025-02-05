Kirsty Needham[シドニー ５日 ロイター] - オーストラリアのウォン外相は５日、新たな国際戦略の下、男女平等が同国の外交政策、外交、貿易、支援計画の柱になると述べた。キャンベラで開催された女性に関する国連イベントでの講演で、男女平等は「国の富や政治体制よりも平和の予兆となる強い要因」との考えを示した。オーストラリアの新たな国際男女平等戦略は、女性の性と生殖に関する健康の権利を保護し、女性の安全と経