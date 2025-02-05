スターバックスの店舗外観（スターバックスコーヒージャパン提供）スターバックスコーヒージャパン（東京都）は１５日から、店舗の立地によって価格を変更する「立地別価格」の導入を始める。神奈川県内の一部店舗も対象となり、ドリンクなどの商品が値上げされる。導入するのは、全国１９９１店舗（２０２４年１２月末時点）のうち約３割。立地や商圏の特性などを踏まえ、「特定立地価格Ａ」と「同Ｂ」に区分した。Ａは