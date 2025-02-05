お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんが５日、都内で個人向け会計・確定申告アプリを提供するＴｘＴｏ社の「タックスナップお先に確定申告」ＰＲイベントに出席した。ズボラ代表として登壇したが「ズボラってなんですか？キチンとしてます、クロちゃんです。ワーワーワー」とあいさつ。共に登壇した「税理士ＹｏｕＴｕｂｅｒチャンネル！！」を運営する税理士の田淵宏明氏（ヒロ先生）からもズボラと言われると「ヒロ