愛知県豊山町のあいち航空ミュージアムに国産初のジェット旅客機「スペースジェット」の試験機が展示されることになりました。 展示されるのは「スペースジェット飛行試験機10号機」で、最終的な設計仕様に最も近く、2020年3月に県営名古屋空港で初めて飛行試験を行った機体です。 国産初のジェット旅客機「スペースジェット＝旧ＭＲＪ」は、豊山町に本社を置く三菱航空機が、2008年から本格