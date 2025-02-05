全世界に散在する韓国の文化遺産が２４万点余りに達することが分かった。４日、韓国国家遺産庁と国外所在文化遺産財団によると、今年１月１日を基準として各国に散らばっている韓国の文化遺産は合計１１万６９６１件、細部数量では２４万７７１８点となった。昨年１月の２４万６３０４点から１４１４点増えた。国別には日本にある韓国の文化遺産が最も多い１０万８７０５点で、全体４３．９％に達した。米国には６万５８６０点で２