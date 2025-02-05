ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』を開催！“はじめて”の冒険・刺激・熱狂の連続で、宝もの級の思い出をつくる春が始まります！全身で“カワイイ”の世界に飛び込み、究極ハッピーになれるスペシャルイベントです☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』 画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 