プリンスホテルが、映画『ウィキッド ふたりの魔女』とタイアップ企画を実施！フォトブースが設置されるほか、コラボレーションルーム、コラボレーションアフタヌーンティーなどが展開されます☆ プリンスホテル映画『ウィキッド ふたりの魔女』タイアップ  期間：2025年3月1日(土)〜4月30日(水)タイアップコンテンツ：・ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町：ステイプラン、アフタヌーンティー、カクテル・グラ