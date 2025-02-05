京セラが、SNSで人気のクリエーター6人とコラボした縦型アニメを制作。特設サイトにて順次公開を開始しました。未来の日常を描いたアニメを公開将来に不安を感じるZ世代に寄り添いながら背中を押す施策として、第1弾（2022年）、第2弾（2023年）、第3弾（2024年）とオリジナルアニメを制作してきた京セラ。4年目となる今年は「#誰かのためになれと願う」をテーマに、京セラの技術が活躍する未来の日常を描いた縦型アニメを制作。自