乗車記念グッズも。「サロンカーなにわ 琵琶湖1周号」を運行JR西日本は2025年1月30日、tabiwaトラベル特別企画として「サロンカーなにわ 琵琶湖1周号」を、2025年3月1日（土）に運行すると発表しました。「サロンカーなにわ」（画像：写真AC）。「サロンカーなにわ」は、1983（昭和58）年に14系を改造して造られた欧風客車です。全車グリーン車で展望室やラウンジなどを備え、主に団体列車に使用されます。今回も、列車は団体