昨年の東京都知事選に立候補した蓮舫氏が５日、Ｘを更新。事務所に金銭要求の手紙を送りつけた男が逮捕されたという報道に「本当は怖くて仕方ありませんでした」と心情を打ち明けた。蓮舫氏は、昨年の都知事選を巡り、事務所に安倍晋三氏銃撃事件をうかがわせるような手紙を送りつけ、金銭を要求した男が逮捕されたという記事を添付。そして「本当は怖くて仕方ありませんでした」とつぶやいた。「演説の背中に、握手して回る