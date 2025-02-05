埼玉・八潮市で道路が陥没した事故は発生から5日で9日目ですが、コンクリート製の管が落下する恐れがあり、救出活動は難航している。1月28日、八潮市の道路が陥没してトラックが転落した事故では、74歳の運転手が取り残され、依然安否不明となっている。重機を入れるための2本目のスロープは5日中の完成を目指していますが、あふれ出す下水の影響で周囲の土砂が崩れ、道路の表面のすぐ下にあるコンクリート製の管が落下する恐れが