Instagramに投稿されたのは、赤ちゃんがソファから降りようとしたときのワンコの行動です。「ソファから落ちるかもしれない！」と心配になったワンコは、赤ちゃんを守ろうとしてくれて…？ 動画は記事執筆時点で8万6000回再生を突破し、ワンコのお兄ちゃんぶりが絶賛されています。 【動画：赤ちゃんがソファから降りようとしたら、犬が…危険を察知して見せた『優しすぎる行動』】 赤ちゃんを守ろうとするワンコ 飼い主さんに