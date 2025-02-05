『機動戦士ガンダム』シリーズのハリウッド実写映画版『GUNDAM（仮称）』（以下、『GUNDAM』）について、株式会社バンダイナムコフィルムワークスとLEGENDARYが2025年1月に共同投資契約を締結した。 参考：ガンダム最新作『ジークアクス』初登場1位でも、本作の衝撃はまだ届ききっていない？ 1979年に放送を開始したアニメ『機動戦士ガンダム』は、ロボットを「モビルスーツ」という“兵器”とし