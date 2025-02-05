ノエビアグループの常盤薬品工業は、シリーズ累計販売本数2800万本（発売〜2024年9月末までの累計販売本数）を突破したアイブロウブランド「サナ ニューボーン」から、自眉のようなリアルな仕上がりを叶える「シューティングリキッドアイブロウ」を、2月4日に発売した（発売日はメーカー出荷日となる。購入可能日は各店舗によって異なる）。昨年12月5日から順次、スギ薬局グループで先行販売している。1996年に誕生した「サナ ニュ