石破首相は5日、大阪府の吉村知事と面会し、大阪・関西万博の入場券販売に関して「当日券」の販売を検討する方針を示しました。大阪・関西万博の入場券については、前売り券の販売が目標の1400万枚に対し、現在までに770万枚にとどまっています。吉村知事は、入場券の購入方法などについての改善策を石破首相に求めました。大阪府吉村知事「万博を成功させるためには、やっぱり万博行きたいなと面白そうだなと思った人がチケット