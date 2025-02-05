イチロー氏（５１＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）がアジア人初の殿堂入りを果たした。韓国メディアでは来年に資格を得るチュ・シンス氏（秋信守＝４３）の快挙にも注目が集まっている。韓国メディア「スポーツ京郷」は「個人タイトルは取れなかったが、イチローもできなかった２０本塁打、２０盗塁を３度も達成し、２０１８年にはレンジャーズ記録の５２試合連続出塁に成功した。殿堂入りの可能性はそれほど高