大宮競輪のＦ?が６日に開幕する。１０ＲのＳ級予選に登場する矢野昌彦（４２＝栃木）にとっては去年１０月の熊本記念以来４か月ぶりの復帰戦となる。今まで何度かケガや病気で長期欠場した経験のある矢野だが、今回は「痛風の症状がひどくて走れなかった」ため実戦から遠ざかっていたようだ。「お酒（の飲みすぎが原因）とかではなく、強度の強い練習をすると乳酸がプリン体に変わってしまうみたいで。選手によくあるらしいで