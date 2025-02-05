大宮競輪のＦ?が６日に開幕する。シリーズリーダーを務める山口拳矢（２９＝岐阜）は今年に入って立川記念、久留米Ｆ?を連続Ｖと勢い最高潮だ。Ｓ級Ｓ班を務めた昨年は度重なるケガや体調不良に苦しんだが、今年は一転、最高のスタートを切っている。「立場も変わったし一度リセットして、と。前回に関してはＦ?戦だし手放しでは喜べないけど、走り方は良かったと思います」と語るように、確かに今年に入ってからは長い距離を