SRSホールディングス株式会社が国内197店舗を展開する和食レストラン「和食さと」は2月5日から、『牛タン食べ放題』を開催する。「牛タンスライス」や「厚切り牛タンステーキ」などのメニューが、焼肉食べ放題コースと、しゃぶしゃぶ&すき焼き食べ放題コースに登場。税込5,159円から楽しめる。和食さと『牛タン食べ放題』2025【あわせて読みたい】ゆず庵「春の牛たん食べ放題」スタート、店内カットの牛タン提供、全国101店舗