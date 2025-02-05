2024年パリ五輪まで男子バレー日本代表を率い、現在は韓国Vリーグで指揮を執るフィリップ・ブラン監督が驚異の成績を残している。【関連】「もう日本のライバルではない」韓国バレーが弱体化した理由ブラン監督が率いる現代キャピタル・スカイウォーカーズは現在、2024-2025シーズンの韓国プロバレーVリーグ男子部で首位独走中だ。昨年11月28日のOK貯蓄銀行・ウトメン戦から現在まで16連勝を記録しており、実に2カ月以上も黒星がな