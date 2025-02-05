◆第１１８回京都記念・Ｇ２（２月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝２月５日、美浦トレセン昨年の２冠牝馬チェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）が、今年の始動戦に向けてピッチを上げている。１週前追い切りは、スタンド前からＷコース入り。道中はニュージーズ（４歳３勝クラス）を先導する形で運び、直線では鼻面をぴったりと合わせたまま追われることなくゴールした。