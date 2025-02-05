トータルビューティーブランド｢Celvoke(セルヴォーク)｣は、2024年上半期ベストコスメも受賞し、多くの問い合せをいただいていた｢セルヴォーク レアグロウ プライマー｣の再入荷をお知らせいたします。2024年9月6日(金)に発売したプライマーは、は発売後話題となり約2カ月で5カ月分の販売予定点数が完売をする話題のアイテム。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。 塗るだけで自