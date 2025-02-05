24時間テレビへの協力に対し、イオングループへ日本テレビから感謝状が贈られました。24時間テレビに協力し、多くの寄付金が寄せられたイオングループに対し、5日、日本テレビの福田博之社長からイオンリテールの西垣幸則取締役常務執行役員に感謝状が贈られました。去年の24時間テレビの寄付金総額15億1095万円あまりのうち、イオングループにはおよそ2割の3億555万円あまりが寄せられました。お預かりした寄付金は全額、福祉・環