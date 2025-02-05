絵本『うさぎのおんがく』（キエピノコ／作）が2月3日に白泉社より発売された。 【写真】かわいいうさぎが大集合！『うさぎのおんがく』を試し読み 鳴かないと言われるうさぎだが、実は日々の生活ではいろんな音を出しているという。「くしくし」「だんだん」……これはどんなときに出す音なのか？ 本書にはネザーランドドワーフ、レッキス、ホーランドロップなど、たくさんの種類のうさぎたちが登場