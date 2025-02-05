宇宙人と猫の交流を描いた漫画『宇宙人、猫と住む』（著者：み・ちこ）が2月4日にKADOKAWAより発売された。 【写真】宇宙人から見た猫とは？『宇宙人、猫と住む』を試し読み 本作は著者み・ちこが飼い猫から着想を得ながら描いた物語。SNSで好評を博し、今回20P以上の描き下ろしを加え書籍化された。 地球侵略の1000億倍たいせつなもの、それは猫。「オレさまはクロヤン。地球侵略に来たわるーい宇宙人。いま地球の