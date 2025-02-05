新宮フォレストエナジー合同会社（新宮市）と関連の新宮グリーンエナジー合同会社（同所）、新宮ウッドチップファクトリー合同会社（同所）は1月23日、和歌山地裁より破産手続開始決定を受けた。破産管財人には山岡大弁護士（あさかぜ法律事務所、和歌山市八番丁11）が選任された。負債総額は、新宮フォレストエナジー合同会社が債権者56名に対して約27億8000万円、新宮グリーンエナジー合同会社が債権者6名に対して約22億30