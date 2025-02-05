福岡県警城南署は5日、福岡市城南区に住む女性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に遭い、現金をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、4日正午ごろ、SNSの副業広告にアクセスし、知り合った人物から副業話を持ちかけられた。高額収入を名目に、指定された口座に現金を送金し、だまし取られたという。