【SVリーグ】デンソーエアリービーズ 2−3 NECレッドロケッツ川崎（2月2日・女子第14節）【映像】弾丸サーブで起こった「珍事」女子バレーで弾丸ジャンプサーブがレシーブを弾いた勢いそのままに観客席に向かって一直線に飛び込む珍事が発生。アリーナがどよめいた。2月2日に行われた大同生命SVリーグの女子第14節で、NECレッドロケッツ川崎はデンソーエアリービーズと対戦。第2セットを11−13で迎えたところで、注目のシーン