徳島・小松島市で29日、朝焼けの中、バイク3台が相次いで信号無視する様子がカメラにとらえられた。撮影者はクラクションで警告したが、3台のバイクは交差点を通過していった。さらに大阪市でも、バイクが車の間をすり抜けるように赤信号を直進する様子が撮影されていた。バイクが3台続けて堂々と信号無視1月29日、朝焼けが美しい午前7時ごろ、徳島・小松島市で、交差点に止まった車のドライブレコーダーに撮影されていたのは、右