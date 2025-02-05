積雪の影響で、国道3号の一部区間で、全面通行止めとなっています。 【地図を見る】「全面通行止め区間」詳細図 区間：日奈久IC交差点（八代市日奈久平成町）～水俣市役所前交差点（水俣市陣内）日時：2月5日（水）午後0時15分～ 九州地方整備局は「積雪に対して効率的な除雪作業を行うため」としています。