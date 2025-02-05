ハウスオブローゼ [東証Ｓ] が2月5日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比88.5％減の2900万円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の2億9300万円→1億8500万円(前期は3億7300万円)に36.9％下方修正し、減益率が21.4％減→50.4％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下