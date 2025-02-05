東邦化学工業 [東証Ｓ] が2月5日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の14.8億円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の14.4億円→17億円(前期は7.4億円)に18.1％上方修正し、増益率が93.8％増→2.3倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.5億円→8.1