鹿児島国道事務所は、雪の影響で通行止めが続いていた区間について、一部で解除を発表しました。 ■国道３号 国道３号は、5日午前8時50分から、積雪のため通行止めとなっていましたが、除雪作業が完了したため、５日午後0時30分に通行止めは解除されました。 【通行止め解除区間】 ・国道3号 薩摩川内市都町(薩摩川内都IC入口交差点)～ いちき串木野市三井(串木野 IC入口交差点)までの間 ■国道２２５号 国道225