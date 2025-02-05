鹿児島国道事務所によりますと、積雪のため通行止めとなっていた南九州西回り自動車道の薩摩川内水引インターと市来インターの間、出水インターから阿久根インターの間は、除雪作業が終わり5日午後1時半に規制が解除されました。 ・ ・ ・