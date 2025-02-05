神々の誕生 イザナミの死 【火の神を生んだイザナミが大火傷を負う】 国生みを終えたイザナキノミコトとイザナミノミコトは、次に大八嶋国に住むべき神々を生みました。 はじめに生まれたのはオオコトオシオノカミ（大事忍男の神）です。続けて、住居に関わる六柱の神々、海や水門に関わる三柱の神々が生まれました。 次に、イザナキノミコトとイザナミノミコトは、風の神であるシナツヒコノカミ（志那都比古の神）、木の神で